Китайский фан-клуб Щербаковой: у нас есть предложение к команде Ани

Представители китайского фан-клуба российской фигуристки Анны Щербаковой рассказали, что готовы заплатить деньги за трансляции выступлений спортсменки.
«К сожалению, мы пока не смогли посмотреть на катание Ани вживую из-за проблем с COVID-19. Но мы знаем, что каждый, кто мог видеть её выступления своими глазами, был очарован. Даже если пока у нас есть только видео выступлений, это не мешает погружаться в её перформанс и испытывать эмоции.
Одна из наших больших мечт — поехать в Россию, чтобы увидеть, как Аня соревнуется. Не можем и представить, как это, когда она катается живьём. В этом случае у нас есть предложение к команде Ани: когда они организуют ледовые шоу, возможно, появилась бы возможность транслировать их по всему миру с помощью какой-то онлайн-платформы? Мы уверены, что множество фанатов Ани из разных стран с удовольствием заплатили бы деньги, чтобы на это посмотреть», — сказали представители китайского фан-клуба Анны Щербаковой беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Полное интервью с представителями объединения читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Видео: Анна Щербакова поделилась видео с тренировки
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