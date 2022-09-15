Китайские фанаты рассказали, почему называют Щербакову «дочкой»

Участники китайского фан-клуба российской фигуристки Анны Щербаковой рассказали о никнейме спортсменки и объяснили, почему называют её «дочкой».

«В медиа Аню больше знают по её никнейму — Цян Дзинь («Qian Jin», кит. 千金) — что характеризует её как красивую, умную, образованную и культурную девушку с хорошими манерами. Этот ник очень подходит Ане.



В фанатской среде мы обычно называем её «Анна» или «Аня», иногда «медвежонок» (потому что ей нравятся медведи, и иногда она выглядит как маленький милый мишка), даже «дочка» — для некоторых фанатов она действительно как дочь. Как бы мы её не называли, мы любим её», — сказали представители китайского фан-клуба Анны Щербаковой беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.



Полное интервью с представителями объединения читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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