Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Китайские фанаты рассказали, почему называют Щербакову «дочкой»

Китайские фанаты рассказали, почему называют Щербакову «дочкой»
Комментарии

Участники китайского фан-клуба российской фигуристки Анны Щербаковой рассказали о никнейме спортсменки и объяснили, почему называют её «дочкой».

«В медиа Аню больше знают по её никнейму — Цян Дзинь («Qian Jin», кит. 千金) — что характеризует её как красивую, умную, образованную и культурную девушку с хорошими манерами. Этот ник очень подходит Ане.

В фанатской среде мы обычно называем её «Анна» или «Аня», иногда «медвежонок» (потому что ей нравятся медведи, и иногда она выглядит как маленький милый мишка), даже «дочка» — для некоторых фанатов она действительно как дочь. Как бы мы её не называли, мы любим её», — сказали представители китайского фан-клуба Анны Щербаковой беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полное интервью с представителями объединения читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Видео: Анна Щербакова побывала за кулисами Большого театра

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022