Китайские фанаты рассказали, почему называют Щербакову «дочкой»

Участники китайского фан-клуба российской фигуристки Анны Щербаковой рассказали о никнейме спортсменки и объяснили, почему называют её «дочкой».
«В медиа Аню больше знают по её никнейму — Цян Дзинь («Qian Jin», кит. 千金) — что характеризует её как красивую, умную, образованную и культурную девушку с хорошими манерами. Этот ник очень подходит Ане.
В фанатской среде мы обычно называем её «Анна» или «Аня», иногда «медвежонок» (потому что ей нравятся медведи, и иногда она выглядит как маленький милый мишка), даже «дочка» — для некоторых фанатов она действительно как дочь. Как бы мы её не называли, мы любим её», — сказали представители китайского фан-клуба Анны Щербаковой беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Полное интервью с представителями объединения читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Видео: Анна Щербакова побывала за кулисами Большого театра
- 15 сентября 2022
-
12:29
-
11:50
-
11:30
-
11:00
-
11:00
-
10:30
-
10:02
-
09:21
-
08:46
-
07:45
-
07:39
- 14 сентября 2022
-
23:41
-
22:30
-
20:08
-
19:50
-
19:26
-
18:15
-
17:48
-
16:23
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
13:45
-
13:10
-
12:39
-
12:09
-
00:09
- 13 сентября 2022
-
22:16
-
21:59
-
21:26
-
20:07
-
19:30
-
19:16