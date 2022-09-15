Алина Загитова выложила селфи из самолёта. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила селфи, сделанное в самолёте.
«Куда лечу?» — подписала фотографию Загитова.
Фото: из личного архива алины загитовой
20-летняя Алина Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Спортсменка учится на факультете журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента, участвует в различных ледовых шоу. При этом Алина не прекращает тренировки в группе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
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