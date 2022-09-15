Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова выложила селфи из самолёта. Фото

Алина Загитова выложила селфи из самолёта. Фото
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила селфи, сделанное в самолёте.

«Куда лечу?» — подписала фотографию Загитова.

Фото: из личного архива алины загитовой

20-летняя Алина Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Спортсменка учится на факультете журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента, участвует в различных ледовых шоу. При этом Алина не прекращает тренировки в группе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Также посмотрите видео, как злоумышленник пытается поджечь «Хрустальный»:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022