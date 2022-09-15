Тарасова назвала четверной аксель Малинина колоссальным шагом в развитии фигурного катания

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что 17-летний американский фигурист Илья Малинин стал первым в истории спортсменом, который сумел чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях. Малинин сделал это в ходе произвольной программы на турнире серии «челленджер» под названием US International Classic в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).
«Надо поздравить Илью, его тренеров с тем, что он исполнил четверной аксель в официальных соревнованиях. Не думаю, что это можно назвать новой главой в мужском фигурном катании, но это колоссальный шаг в развитии.
Раньше мы переходили от двойных прыжков к тройным, после переходили к другим прыжкам. Теперь плавно переходим к четвёртому акселю. Мы не стоим на месте, а постоянно совершенствуемся», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Также посмотрите видео исторического четверного акселя 17-летнего американца Ильи Малинина:
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