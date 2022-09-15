«Илья вписал своё имя в историю». Жулин — о четверном акселе Малинина

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал новость о том, что 17-летний американский фигурист Илья Малинин стал первым в истории спортсменом, который сумел чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях.

«Малинин молодец, что сделал такой прыжок. Илья вписал своё имя в историю. Он крут, раз совершает такие прыжки. Обидно, что Малинин выступает за США. Его родители русские, и они доказали, что у их ребёнка есть безграничный талант.



Какие перспективы у Ильи? Самые большие, но пока ему рано соревноваться с Ченом. В будущем Малинин станет чемпионом мира. Способен ли Илья превзойти Юдзуру Ханю и Нэйтана Чена? Молодой ещё. Время покажет!» — приводит слова Александра Жулина Sport24.