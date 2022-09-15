Елизавета Туктамышева показала видео с исполнением каскада тройной лутц — тройной тулуп
Поделиться
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новое видео в своём телеграм-канале. Спортсменка во время тренировки исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп.
«Работаем», — подписала видеоролик Елизавета Туктамышева в социальной сети.
Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года. В сезоне-2021/2022 Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя спортсменка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжать спортивную карьеру.
Комментарии
- 15 сентября 2022
-
13:03
-
12:57
-
12:35
-
12:29
-
11:50
-
11:30
-
11:00
-
11:00
-
10:30
-
10:02
-
09:21
-
08:46
-
07:45
-
07:39
- 14 сентября 2022
-
23:41
-
22:30
-
20:08
-
19:50
-
19:26
-
18:15
-
17:48
-
16:23
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
13:45
-
13:10
-
12:39
-
12:09
-
00:09
- 13 сентября 2022
-
22:16
-
21:59
-
21:26
Партнерский контент