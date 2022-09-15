Елизавета Туктамышева показала видео с исполнением каскада тройной лутц — тройной тулуп

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новое видео в своём телеграм-канале. Спортсменка во время тренировки исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп.

«Работаем», — подписала видеоролик Елизавета Туктамышева в социальной сети.

Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года. В сезоне-2021/2022 Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя спортсменка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжать спортивную карьеру.