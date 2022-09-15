«Неправильная формулировка». Олимпийский чемпион Фёдор Климов об исключении из техкома ISU

Олимпийский чемпион 2014 года в команде, российский фигурист и тренер Фёдор Климов прокомментировал то, что не вошёл в состав технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) по одиночному и парному катанию. Этот пост в качестве представителя спортсменов Климов занимал с 2019 года. Теперь на место россиянина назначили олимпийского чемпиона 2022 года в парном катании, китайца Хань Цуна.

«Исключение — немного неправильная формулировка. Никто меня не исключал. Это выборная должность. Её назначают каждые четыре года, а сейчас назначили другого представителя.

С чем связан уход? Никто никак это не комментирует. Можно предполагать, что это связано с ситуацией в мире. Насколько я знаю, претензий к моей работе не было, поэтому это необходимое решение для совета. Согласны ли с тем, что это политическая игра? Это решение совета. Ещё раз повторю: по поводу работы нареканий не было», — приводит слова Климова «Спорт-экспресс».

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