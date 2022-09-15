Даня Милохин выложил фото, как Евгения Медведева осваивает парное катание
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В телеграм-канале российского тиктокера Дани Милохина появилась фотография, на которой двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева осваивает элементы парного катания. Ей помогает бывший фигурист Игорь Ерёменко.
Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Евгении Медведевой.
После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.
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