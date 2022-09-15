В РУСАДА сообщили, когда пройдут слушания по делу Камилы Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Дисциплинарном антидопинговом комитете пройдут в конце сентября — начале октября.



Накануне стало известно, что РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой и отдел обработки результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит документы для проведения слушаний в Дисциплинарном антидопинговом комитете.

О положительном допинг-тесте Валиевой, сданном в декабре 2021 года, стало известно 8 февраля после того, как Камила помогла сборной России выиграть командный турнир Олимпийских игр – 2022. Награждение было отложено до завершения расследования.