Евгения Медведева: не позиционирую себя как сверхпопулярного человека

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что не считает себя очень популярным человеком.

«Я не считаю себя популярной. Я не позиционирую себя как сверхпопулярного человека. В моих глазах популярны Дмитрий Нагиев, Павел Воля. Можно перечислить много людей, у которых действительно высокая медийность. Медийная активность в мою сторону началась после Олимпиады-2018. Это огромный инфоповод, который позволил жителям России узнать имя Евгения Медведева. Поддерживается это различными коллаборациями с известными людьми в интересных проектах. Я в них участвую по сей день. Это рождает инфоповоды. Возможны какие то рекламные контракты и социальные активности. Эти социальные действия помогают продвигаться.

Не пугает ли такая популярность? Когда была юной, это пугало. Активность была достаточно резкой. Но потом я поняла, что это обыденность. Тем более потом появлялись новые соцсети. И я осознала, что это хорошо», — приводит слова Медведевой «Матч ТВ».