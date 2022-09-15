Елизавета Туктамышева: нет такого, что я живу ради спорта. Я живу ради жизни

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что мотивирует её продолжать карьеру в 25 лет.

«Я научилась балансировать между спортом и отдыхом, не зацикливаться только на одном фигурном катании, живу своей жизнью, наслаждаюсь. Нет такого, что я живу ради спорта. Я живу ради жизни.

Для каждого человека по-разному. Есть люди, которым, наоборот, нужно постоянно отдаваться, и тогда будет результат. Я так пыталась делать. И поняла, что финальная точка – это то, что я вложила всю себя, и если будет не очень хороший результат, буду себя за это корить. Никакой пользы из этого я не вынесла, и мне тяжело так жить. А зачем так жить, если тебе тяжело? У меня даже результат так лучше, когда умею отвлекаться, когда отдыхаю, абсолютно переключаюсь от фигурного катания. Но это для меня, потому что я такой человек, что не могу всё время одним и тем же заниматься. Жизнь одна, и надо, особенно в моём возрасте, поводить её так, чтобы потом в 30 не жалеть, что ты всю жизнь угробила на фигурное катание и в итоге не жила толком.

Я так и живу. Как будет, так и будет. Для меня только мотивация показать мои программы нынешние. Произвольную, по крайней мере. Мне нравится поиск новых образов, когда ты будешь выглядеть немножко иначе, чем в прошлом году. Мне это интересно. А интерес и желание показать это – самая лучшая мотивация, чтобы продолжать», — сказала Туктамышева в сюжете Первого канала.