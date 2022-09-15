«Немножечко шаг вперёд в развитии». Елизавета Туктамышева — о новой произвольной программе

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о новой произвольной программе, которую впервые показала на прокатах в Санкт-Петербурге.

Произвольную программу «Одиночество» на музыку Игоря Крутого поставил Илья Авербух. С ней Туктамышева выступит на открытых контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Нет задачи быть в стопроцентной форме сейчас на прокатах, поэтому я довольно спокойно готовлюсь. Форма у меня для начала сезона неплохая. Не скажу, что это моя лучшая форма для выступлений в соревнованиях, но для начала сезона вполне неплохо. Главное, что у нас есть две новые программы. Стараемся делать акцент именно на презентации, чтобы показать вращения, шаги программы в хорошем качестве.

Это не совсем новый образ для меня. Мы занимались с Елизаветой Навиславской, которая преподаёт в театре Бориса Эйфмана актёрское мастерство и показывает, как движениями можно показать всем эмоции. Это немножечко другая работа, эта произвольная – немножечко шаг вперёд в развитии. Не только музыка, программы, прыжки, это ещё будут чувства. Немножечко по-другому, увидите», — сказала Туктамышева в сюжете Первого канала.