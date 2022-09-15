Британские танцоры Фир и Гибсон носят траурные ленты, выступая на турнире в США
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Британские танцоры Лайла Фир и Льюис Гибсон носят траурные ленты во время выступления на международном турнире US International. Таким образом фигуристы соблюдают траур, объявленный в Великобритании в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
Фото: Из личного архива
Фир и Гибсон лидируют на турнире U.S. International Classic в Лейк-Плэсиде (США) после ритм-танца, на четыре балла опережая пару из США Лоррейн Макнамара/Антон Спиридонов. Произвольные танцы дуэты покажут сегодня, 15 сентября.
Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, 70 из которых она была на престоле. В течение 10 дней с момента смерти Елизаветы II страна проживёт в национальном трауре.
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