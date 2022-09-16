Глава НОК США Хиршланд — о деле Валиевой: боюсь, что это затянется надолго

Глава национального олимпийского комитета США Сара Хиршланд прокомментировала ход расследования допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Это возмутительная ситуация. Вчера мы видели, что РУСАДА объявило, что будут дисциплинарные слушания. Это всё, что мы знаем. У меня нет никаких подробностей.

Если бы я пыталась быть оптимисткой, предположила бы, что, возможно, это следующий шаг к закрытию расследования, что теперь будут слушания. Однако у нас нет никаких временных рамок, поэтому я не знаю, чего ожидать. Могут быть слушания, а затем и апелляции. Поэтому я боюсь, что это затянется ещё довольно надолго», — приводит слова Сары Хиршланд USA TODAY.

Накануне стало известно, что РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой и отдел обработки результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит документы для проведения слушаний в Дисциплинарном антидопинговом комитете.

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