Глава USADA: похоже, в допинг-деле Валиевой нашли достаточные доказательства нарушений

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт прокомментировал новость о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило расследование по делу олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов россиянки Камилы Валиевой.

«Учитывая, что расследование РУСАДА завершено и дело направляется в суд, они должны были найти достаточные доказательства нарушений. Иначе дело закрыли бы, а ВАДА уведомили бы о праве на апелляцию», — приводит слова Тайгарта USA Today.

Напомним, в личном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Валиева заняла лишь четвёртое место, уступив соотечественницам Анне Щербаковой и Александре Трусовой и японке Каори Сакамото. Спортсменка выступала на фоне допинг-скандала. Перед турниром стало известно, что её допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат.

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