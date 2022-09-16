Глава USADA: похоже, в допинг-деле Валиевой нашли достаточные доказательства нарушений

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт прокомментировал новость о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило расследование по делу олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов россиянки Камилы Валиевой.
«Учитывая, что расследование РУСАДА завершено и дело направляется в суд, они должны были найти достаточные доказательства нарушений. Иначе дело закрыли бы, а ВАДА уведомили бы о праве на апелляцию», — приводит слова Тайгарта USA Today.
Напомним, в личном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Валиева заняла лишь четвёртое место, уступив соотечественницам Анне Щербаковой и Александре Трусовой и японке Каори Сакамото. Спортсменка выступала на фоне допинг-скандала. Перед турниром стало известно, что её допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат.
Виктория Синицина купается в джакузи:
- 16 сентября 2022
-
11:03
-
10:53
-
08:52
- 15 сентября 2022
-
22:01
-
21:57
-
19:53
-
19:34
-
18:27
-
18:11
-
17:48
-
16:12
-
15:50
-
14:11
-
13:03
-
12:57
-
12:35
-
12:29
-
11:50
-
11:30
-
11:00
-
11:00
-
10:30
-
10:02
-
09:21
-
08:46
-
07:45
-
07:39
- 14 сентября 2022
-
23:41
-
22:30
-
20:08
-
19:50
-
19:26
-
18:15
-
17:48
-
16:23