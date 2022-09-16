Дмитрий Алиев: требования к себе — не просто прыжки отпрыгать, а качественно откататься

Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал выступление на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. В новой короткой программе он прыгнул четверной сальхов, каскад четверной тулуп — тройной тулуп и тройной аксель.

«Один из лучших прокатов? Я соглашусь, сам этому рад. Но не хочется сглазить, забегать вперед. На тренировках эту программу я катаю достаточно стабильно, вся работа идёт именно в таком формате, что я продемонстрировал на прокатах. Мне больше всего понравилось, что удалось показать как раз то, что мы делаем на тренировках, что я перенес всё это и выразил в программе.



Пусть это не старт, но я всё равно относился к прокатам как к турниру. А что помогло? Особо я не копался в своей голове. Наверное, я просто сам себе ответил на некоторые вопросы, и это позволило мне быть честным с собой, разобраться в каких-то вещах и сделало мою жизнь понятней для себя самого. Я был собранным, непотерянным. У меня есть мотивация, и всё это как раз и привело к результату, который показал.



Естественно, я не совсем доволен отдельными элементами. С прыжковым контентом справился, и это плюсик для меня. Но дорожка шагов получилась не такой, как на тренировках. Травмированная нога немного не позволила исполнить её так, как могу. А дорожка в этой программе очень драйвовая, и если её катать «в ногах», не «закидываясь» на разрыв аорты, то это будет очень интересно.



Я рад, что сейчас у меня такие требования к себе, к своим прокатам. Не просто прыжки отпрыгать, а качественно откататься, со всеми остальными элементами. Мне очень помогло, что мы провели отличные сборы. Была хорошая подготовка. Это только начало сезона, и хотелось бы эту тенденцию продолжить. Мы работаем над этим»,— приводит слова Дмитрия Алиева официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

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