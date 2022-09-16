Алиев — о пропущенных ОИ: оказался в такой яме, откуда мог выкарабкаться только сам

Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, что чувствовал, когда не отобрался на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Признаюсь, после того, как я не попал в сборную команду на Олимпийские игры, я не сразу сказал себе: надо брать себя в руки. Наоборот, моё состояние было абсолютно другим. Я оказался в такой яме, из которой можно было выкарабкаться только благодаря собственным усилиям. Если станут вытягивать другие, то не сможешь себе ответить на вопросы, которые выбивают из колеи. Да, тебя вытащили, вроде внешне всё в порядке, но внутри не исчезло то, что гложет. И, чтобы избавиться от этого, нужно самому пройти весь путь, самому вытянуть себя из эмоциональной ямы, чтобы для себя всё решить и запомнить все эти моменты, которые помогли выбраться наверх.



В те дни Евгений Владимирович (Рукавицын. — Прим. «Чемпионата») уехал с Настей Губановой на Олимпиаду. Мы, кто остался в Питере, были в таком «плавающем» режиме, конец сезона, продолжали работать. Я помогал детишкам на катке. И меня то накрывало, то отпускало. Всё шло какими-то волнами. Но тут начались шоу, которые действительно очень помогли.



Ещё меня очень зацепило, что, когда проводился Кубок Первого канала, меня там не было. Я понимал, что это произошло из-за меня, потому что я был на таком уровне, что меня не пригласили. Очень хорошо помню тот день, когда у ребят был прыжковый фестиваль на Кубке, я тогда вышел на тренировку в Питере в совершенно новых коньках и сам себе устроил такой же фестиваль. Сам, без тренеров, прыгал разные прыжки, каскады, из пяти прыжков, и вот тогда постепенно стало что-то получаться. Я вернул себе четверной сальхов, и как-то всё пошло, пошло по нарастающей. Правда, потом опять случилась яма, но я уже знал, как из неё вытаскивать себя»,— приводит слова Дмитрия Алиева официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

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