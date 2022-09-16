«Увидите премьеру в Москве». Дмитрий Алиев рассказал о новой произвольной программе

Чемпион Европы 2020 года российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о новой произвольной программе.

«Я не показывал её в Петербурге, поэтому увидите премьеру в Москве. Эта программа в другом стиле. Она состоит из двух частей. Ставил ее Никита Михайлов. Как только мы начали работу, то всю нашу команду это захватило. Евгений Владимирович (Рукавицын. — Прим. «Чемпионата») считает, что очень важно, как проходит рабочий процесс, цепляет он или оставляет равнодушным человека. Нам всё нравилось. В этой произвольной программе много нового для меня, фишек разных, сама подача, с которой Никита ставит. Это, наверное, первый сезон, когда мы поставили программы и по большому счёту туда не влезаем, не меняем, просто нарабатываем.

Утром в день проката произвольной программы мы приняли решение не кататься. Изначально я должен был принять это решение сам, но решил посоветоваться с тренерами. Пришли к выводу: не стоит рисковать. За неделю до выступлений на тренировке во время проката произвольной программы я «вылетал» на четверном лутце, но нога «осталась» на льду, в итоге произошло небольшое повреждение связки. Из-за этого в короткой программе на прокатах и дорожка пострадала. Прыжки было не так больно прыгать, а повороты на правой ноге были очень болезненны. Решили не усугублять, чтобы не затягивать процесс восстановления»,— приводит слова Дмитрия Алиева официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 24 и 25 сентября в Москве.

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