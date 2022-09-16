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«Дикая кэт». Евгения Медведева показала снимок с новой фотосессии

«Дикая кэт». Евгения Медведева показала снимок с новой фотосессии
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок с новой фотосессии. По её словам, она предстала в образе кошки.

«Дикая кэт», — подписала она фото.

Фото: из соцсетей евгении медведевой

После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.

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