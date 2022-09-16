Тарасова выразила надежду, что решение IBU не повлияет на фигурное катание
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного союза биатлонистов (IBU) о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
«Мне бы не хотелось считать, что сегодняшнее решение по биатлонистам будет спроецировано на другие виды спорта, на наш вид спорта. Нам нужны международные соревнования, и мы будем в них участвовать. И всё равно каждый будет знать, что мы русские», — приводит слова Татьяны Тарасовой ТАСС.
Напомним, сегодня, 16 сентября, на заседании конгресса IBU было принято решение о продлении отстранения российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.
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