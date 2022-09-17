Щербакова показала фото с Косторной. Обе фигуристки перенесли операции в межсезонье

Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала в соцсетях фото с бывшей одногруппницей, чемпионкой Европы – 2020 Алёной Косторной.

Фото: Личный архив Анны Щербаковой

Обе фигуристки в межсезонье перенесли хирургическое вмешательство и сейчас восстанавливаются. Щербакова 18 августа была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска. Косторной 6 сентября прооперировали бедро. У фигуристки был диагностирован разрыв вертлужной губы.



Ранее и Щербакова, и Косторная вместе занимались в группе Этери Тутберидзе. В марте 2022 года Алёна ушла из «Самбо-70» в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой. Это уже второй случай ухода Косторной от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но менее чем через год вернулась обратно.