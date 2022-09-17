Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Свириденко: пятерной прыжок в фигурном катании — всего лишь вопрос времени

Свириденко: пятерной прыжок в фигурном катании — всего лишь вопрос времени
Комментарии

Российский фигурист Леонид Свириденко высказал мнение, могут ли появиться пятерные прыжки в фигурном катании в ближайшее время.

«Безусловно, то что показывал Чен, — это очень высокий уровень. Но я думаю, что это не пик. Даже если брать теоретически, тот же Илья Малинин прыгнул четверной аксель, значит, он может исполнить набор сложнее Чена.

Появятся ли в будущем пятерные? Думаю, через какое-то время и пятерные появятся. Не массово, но найдутся люди, которые будут их исполнять. Малинин четверной аксель уже исполнил, пятерной, думаю, рано или поздно тоже кто-нибудь прыгнет. Всего лишь вопрос времени», — сказал Свириденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Леонидом Свириденко читайте на «Чемпионате»:

«Продолжу выступать за Россию». Переход нашего фигуриста в сборную Чехии сорвался «Продолжу выступать за Россию». Переход нашего фигуриста в сборную Чехии сорвался

Видео: Исторический четверной аксель 17-летнего Ильи Малинина

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022