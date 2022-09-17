Свириденко: пятерной прыжок в фигурном катании — всего лишь вопрос времени

Российский фигурист Леонид Свириденко высказал мнение, могут ли появиться пятерные прыжки в фигурном катании в ближайшее время.

«Безусловно, то что показывал Чен, — это очень высокий уровень. Но я думаю, что это не пик. Даже если брать теоретически, тот же Илья Малинин прыгнул четверной аксель, значит, он может исполнить набор сложнее Чена.



Появятся ли в будущем пятерные? Думаю, через какое-то время и пятерные появятся. Не массово, но найдутся люди, которые будут их исполнять. Малинин четверной аксель уже исполнил, пятерной, думаю, рано или поздно тоже кто-нибудь прыгнет. Всего лишь вопрос времени», — сказал Свириденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



Полное интервью с Леонидом Свириденко читайте на «Чемпионате»:

Видео: Исторический четверной аксель 17-летнего Ильи Малинина