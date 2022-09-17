Свириденко: пятерной прыжок в фигурном катании — всего лишь вопрос времени

Российский фигурист Леонид Свириденко высказал мнение, могут ли появиться пятерные прыжки в фигурном катании в ближайшее время.
«Безусловно, то что показывал Чен, — это очень высокий уровень. Но я думаю, что это не пик. Даже если брать теоретически, тот же Илья Малинин прыгнул четверной аксель, значит, он может исполнить набор сложнее Чена.
Появятся ли в будущем пятерные? Думаю, через какое-то время и пятерные появятся. Не массово, но найдутся люди, которые будут их исполнять. Малинин четверной аксель уже исполнил, пятерной, думаю, рано или поздно тоже кто-нибудь прыгнет. Всего лишь вопрос времени», — сказал Свириденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с Леонидом Свириденко читайте на «Чемпионате»:
Видео: Исторический четверной аксель 17-летнего Ильи Малинина
- 17 сентября 2022
-
12:56
-
12:36
-
12:30
-
12:05
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
01:02
- 16 сентября 2022
-
19:39
-
15:03
-
14:56
-
14:37
-
13:47
-
12:30
-
12:16
-
12:03
-
11:03
-
10:53
-
08:52
- 15 сентября 2022
-
22:01
-
21:57
-
19:53
-
19:34
-
18:27
-
18:11
-
17:48
-
16:12
-
15:50
-
14:11
-
13:03
-
12:57
-
12:35
-
12:29
-
11:50
-
11:30