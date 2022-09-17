«Мастер своего дела». Фигурист Свириденко — о работе с хореографом Бенуа Ришо

Российский фигурист Леонид Свириденко рассказал о работе с французским хореографом Бенуа Ришо.
«Это мастер своего дела. Бенуа очень многое делает для спортсменов, которые с ним работают, он не только постановщик, но и наставник. Он обладает своим индивидуальным стилем, который очень хорошо узнаётся. Он открывает фигурное катание с другой стороны в плане движений. В целом для понимания фигурного катания, для развития работа с ним была для меня очень полезна.
Он оказал на меня большое влияние. Думаю, я больше к этому пришёл, когда встретился с ним во второй раз, мне было тогда 16–17 лет. Мне посчастливилось с ним поработать зимой в Швейцарии и потом на двух сборах летом.
Сама работа постановщика у него, конечно, стандартная — сам процесс. Но его подача, его работа со спортсменами над пониманием движения, над пониманием образа, скольжением, конечно, выделяется. В плане движений я очень многое от него почерпнул — он очень сильно развивает стиль в катании. Мне его стиль показался довольно-таки близким. Не могу сказать, что я много использую его в своей работе, потому что я сотрудничал и с другими постановщиками и много почерпнул от них. Но Бенуа в этом плане оказал на меня значительное влияние, и в моих постановках, думаю, отражается это», — сказал Свириденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с Леонидом Свириденко читайте на «Чемпионате»:
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