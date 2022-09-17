Фигуристка Гургенидзе рассказала о переходе из России в сборную Грузии

Грузинская фигуристка Инга Гургенидзе рассказала, как происходил её переход из команды России в сборную Грузии.

«Я, считай, всего один сезон и прокатала как Никитина. А потом решила взять папину фамилию – он Зураб Гургенидзе – и уже весь прошлый год выступала с новым именем.



Сменой спортивного гражданства занимались взрослые, мое дело – кататься. Сейчас приехала на свой первый международный турнир (на юниорский этап Гран-при в Ригу) и в первый раз выступала за Грузию.



Удивительно, я почему-то вообще не нервничаю, на прошлых соревнованиях волнения было гораздо больше», – приводит слова Инги Гургенидзе Sports.ru.

Спортсменке 13 лет.

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