Фигуристка Гургенидзе рассказала о переходе из России в сборную Грузии
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Грузинская фигуристка Инга Гургенидзе рассказала, как происходил её переход из команды России в сборную Грузии.
«Я, считай, всего один сезон и прокатала как Никитина. А потом решила взять папину фамилию – он Зураб Гургенидзе – и уже весь прошлый год выступала с новым именем.
Сменой спортивного гражданства занимались взрослые, мое дело – кататься. Сейчас приехала на свой первый международный турнир (на юниорский этап Гран-при в Ригу) и в первый раз выступала за Грузию.
Удивительно, я почему-то вообще не нервничаю, на прошлых соревнованиях волнения было гораздо больше», – приводит слова Инги Гургенидзе Sports.ru.
Спортсменке 13 лет.
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