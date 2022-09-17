Стало известно, под какую музыку будет кататься Александра Трусова в новом сезоне

Стала известна музыка, под которую поставлены программы российской фигуристки Александры Трусовой на сезон-2022/2023, сообщает «РИА Новости Спорт».

В короткой программе серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 будет кататься под знаменитый блюзовый хит I Put a Spell on You с женским вокалом. Для произвольной программы выбрана музыка из фильма «Нервы на пределе» (High Strung), исполненная на скрипке.

Трусова тренируется в группе Этери Тутберидзе. На сезон-2020/2021 Александра уходила в академию Евгения Плющенко, но потом вернулась.

Как и все остальные фигуристы сборной России, Трусова представит программы к предстоящему сезону на контрольных прокатах, которые пройдут с 24 по 25 сентября в Москве.