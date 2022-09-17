Самоделкина исполнила на тренировке фирменный каскад Загитовой и Щербаковой
Поделиться
15-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина чисто исполнила на тренировке сложный каскад тройной лутц – тройной риттбергер. Этот дорогостоящий каскад является фирменным элементом олимпийских чемпионок в женском одиночном катании Алины Загитовой и Анны Щербаковой.
Самоделкина, в активе которой также есть тройной аксель, а также четверные прыжки сальхов, тулуп и риттбергер, в межсезонье перешла из группы Сергея Давыдова к Светлане Соколовской, у которой тренируются Марк Кондратюк и Александр Самарин.
Самоделкина – серебряный призёр первенства России – 2022 среди юниоров, на взрослом чемпионате страны она заняла пятое место. Также год назад Софья стала призёром двух этапов юниорской серии Гран-при, которые проходили в России и в Словении.
Комментарии
- 17 сентября 2022
-
21:53
-
21:25
-
21:25
-
19:26
-
18:20
-
17:53
-
17:31
-
14:28
-
14:18
-
12:56
-
12:36
-
12:30
-
12:05
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
01:02
- 16 сентября 2022
-
19:39
-
15:03
-
14:56
-
14:37
-
13:47
-
12:30
-
12:16
-
12:03
-
11:03
-
10:53
-
08:52
- 15 сентября 2022
-
22:01
-
21:57
-
19:53
-
19:34
-
18:27
-
18:11
-
17:48
Партнерский контент