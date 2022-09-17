Самоделкина исполнила на тренировке фирменный каскад Загитовой и Щербаковой

15-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина чисто исполнила на тренировке сложный каскад тройной лутц – тройной риттбергер. Этот дорогостоящий каскад является фирменным элементом олимпийских чемпионок в женском одиночном катании Алины Загитовой и Анны Щербаковой.

Самоделкина, в активе которой также есть тройной аксель, а также четверные прыжки сальхов, тулуп и риттбергер, в межсезонье перешла из группы Сергея Давыдова к Светлане Соколовской, у которой тренируются Марк Кондратюк и Александр Самарин.

Самоделкина – серебряный призёр первенства России – 2022 среди юниоров, на взрослом чемпионате страны она заняла пятое место. Также год назад Софья стала призёром двух этапов юниорской серии Гран-при, которые проходили в России и в Словении.