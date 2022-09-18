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Лакерник подтвердил, что является консультантом сборной Венгрии по фигурному катанию

Лакерник подтвердил, что является консультантом сборной Венгрии по фигурному катанию
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Почётный вице президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что является консультантом сборной Венгрии по фигурному катанию.

Лакерник неоднократно приезжал в Будапешт на контрольные прокаты венгерской сборной.

«Я многих консультирую и буду консультировать — и Венгрию, и другие страны. У меня хорошие отношения со многими федерациями. Почему не помогать людям, с которыми мы в хороших отношениях? А сейчас я в Челябинске, где провожу семинар по линии Федерации фигурного катания на коньках России», — приводит слова Лакерника «РИА Новости Спорт».

С 2016 по 2022 год Лакерник занимал пост вице-президента ISU по фигурному катанию. На недавнем конгрессе организации 77-летний функционер стал почётным вице-президентом.

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