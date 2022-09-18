«Без комментариев». Елизавета Туктамышева опубликовала откровенное фото

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях откровенное фото. Туктамышева позирует топлес, прикрываюсь лишь коньками.

«Без комментариев», — подписала фото Туктамышева.

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

25-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, в настоящее время российские фигуристы отстранены от международных соревнований решением Международного союза конькобежцев (ISU). Такое решение было принято на фоне соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Туктамышева представила произвольную программу на сезон-2022/2023: