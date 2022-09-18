Действующий чемпион мира Сёма Уно подтвердил свой роман с фигуристкой Марин Хондой

Действующий чемпион мира, серебряный призёр Олимпиады-2022 японский фигурист Сёма Уно подтвердил свой роман с соотечественницей Марин Хондой, которая выступает в одиночном фигурном катании.

Японские СМИ давно заявляли о романтических отношениях спортсменов, однако подтверждений этому не было.

24-летний Уно подтвердил романтические отношения с Хондой на личном сайте, добавив, что некоторые материалы СМИ не совпадают с реальными фактами.

21-летняя Марин Хонда в 2016 году выиграла чемпионат мира среди юниоров, а в 2017-м завоевала серебро. В прошлом сезоне Марин не выступала на международных стартах. В сезоне-2020/2021 она заняла девятое место на взрослом этапе серии Гран-при в Осаке (Япония), в сумме набрав 162,57 балла.