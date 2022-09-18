Илья Малинин, исполнивший четверной аксель, вошёл в Книгу рекордов Гиннесса

17-летний американский фигурист Илья Малинин внесён в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории спортсмен, который смог чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях. Он сделал это в произвольной программе на турнире US International Classic в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) 14 сентября 2022 года.

За произвольную программу Малинин заработал 185,44 балла. До этого фигурист набрал 71,84 балла в короткой программе. Общий результат Ильи по сумме двух прокатов составил 257,28 балла. Это позволило ему одержать победу на соревнованиях. Второе место на турнире занял француз Кевин Аймоз, на счету которого 236,17 балла. Третьим стал другой представитель США Камден Пулкинен с результатом 219,49 балла.