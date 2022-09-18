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Стало известно, под какую музыку будет кататься Камила Валиева в новом сезоне

Стало известно, под какую музыку будет кататься Камила Валиева в новом сезоне
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Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Камила Валиева выступит в новом сезоне с произвольной программой, в которую будут включены несколько композиций. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт», ссылаясь на источник.

Главной музыкальной линией станет мелодия Truman Sleeps, представленная в фильме Питера Уира «Шоу Трумана». Более того, в программе Валиевой также можно будет услышать фрагмент из выпуска новостей. Финальную часть представит трек китайского композитора Вэй Сяоханя, создающего музыку для аниме.

Камила Валиева является чемпионкой Европы 2022 года. Фигуристка выигрывала чемпионат мира среди юниоров, проходивший в Таллине (Эстония) два года назад, и становилась победительницей финала юниорского Гран-при сезона-2019/2020.

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