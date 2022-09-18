Синицина и Кацалапов выступят в шоу Навки в день, когда начинаются контрольные прокаты
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Олимпийские чемпионы в команде и серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят дополнительных шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.
Дополнительное шоу «Лебединое озеро» назначены на 21, 23, 24 сентября в Сочи. Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию начнутся 24 сентября в Москве.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру.
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