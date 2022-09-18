Щербакова — о первом походе на футбол: матч Россия — Испания в 2018 году. Удачно я попала

Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о первом походе на футбол, а также о своём отношении к этому виду спорта.
«Когда впервые попала на футбольный матч? Это был матч Россия — Испания в 2018 году на чемпионате мира. Да, была всего один раз, но зато какой! Очень яркие воспоминания. Думаю, довольно удачно я попала.
На что обращаю внимание в футболе? Если сравнить с фигурным катанием, то его смотреть сложнее, если не разбираешься в правилах. Можно судить по тому, упал кто‑то или нет. Здесь — забили гол или нет. На футбольных трибунах каждый ведёт себя как тренер: постоянно слышала, как надо было сделать, кому надо передать, кому сделать пас и так далее. Старалась прислушиваться и вникать, кто что сделал», — сказала Щербакова в эфире YouTube‑канала ФК «Спартак».
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