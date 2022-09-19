«Она не ребёнок». Александр Карелин высказался о допинг-скандале с Камилой Валиевой

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин прокомментировал допинг-скандал с олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилой Валиевой.

Напомним, в личном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) 15-летняя Валиева на тот момент заняла лишь четвёртое место, уступив соотечественницам Анне Щербаковой и Александре Трусовой и японке Каори Сакамото. Спортсменка выступала на фоне допинг-скандала. Перед турниром стало известно, что её допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат.

«Я смотрел, переживал. Единственное, я не могу принять определение «ребёнок», это бесчестно. Выполнять сверхнагрузки — это атлет, участник сильнейшей сборной. А как только возникает недобросовестный подход у судейства или неспортивное вмешательство — это ребёнок.

Давайте будем единообразны в суждениях. Она очень яркий спортсмен, неимоверно талантливый человек. Её талант раскрыт в юном возрасте, но она спортсмен. Она готовилась к Играм со своими тренерами, с федерацией, за ней грохочущая репутация десятков олимпийских медалей. До появления плеяды Этери Георгиевны Тутберидзе у нас не было таких лавинообразных женских побед.

То, что поступили бесчеловечно и далеко не спортивно, это даже слепому понятно. Но или она ребёнок, или она всё-таки член сборной команды, представляющий Российскую Федерацию, человек, который выдерживает запредельные нагрузки. И делает это настолько элегантно, что просто засмотришься. Она волшебная, реально. Конечно, сложно всё это пережить. Но, я вас уверяю, это в любом возрасте трагедия», — цитирует Карелина ТАСС.

Исторический четверной аксель 17-летнего Ильи Малинина: