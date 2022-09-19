В ФФККР назвали дату объявления всех участников контрольных прокатов
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Окончательный официальный список участников контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию будет опубликован в среду утром, то есть послезавтра, 21 сентября. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган. Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 24 и 25 сентября в Москве.
«Составы на открытые прокаты объявят в среду утром», — передаёт слова Александра Когана корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Ранее стал известен предварительный состав участников контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.
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