В новом сезоне ФФККР проведёт чемпионат по прыжкам и турнир по шоу-программам

Федерация фигурного катания России (ФФККР) объявила, что в сезоне-2022/2023 будут проведены соревнования в новых форматах.

3–4 декабря 2022 года на льду «Юбилейного» в Санкт-Петербурге состоится чемпионат России по прыжкам, а 18–19 марта 2023 года в Москве — открытый турнир по шоу-программам, передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Также 20–21 января на «ЦСКА-Арене» запланирован традиционный Кубок Первого канала в формате командных соревнований.

Напомним, в настоящее время российские фигуристы отстранены от международных соревнований решением Международного союза конькобежцев (ISU). Такое решение было принято на фоне соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

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