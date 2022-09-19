Фигуристы будут соревноваться по системе «на вылет» на чемпионате России по прыжкам

Стали известны подробности проведения чемпионата России по прыжкам, который Федерация фигурного катания России планирует провести 3–4 декабря 2022 года.
В соревнованиях примут участие одиночницы, одиночники и спортивные пары. Федерация фигурного катания России предполагает новый формат (конфигурация льда и тренерской биржи, элементы шоу). Фигуристы сойдутся в прямом соревновании, подразумевается создание сетки и система «на вылет», передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
К участию будут приглашены обладающие самыми сложными техническими элементами фигуристы России. Баллы по существующей системе оценок ISU будут выставлены профессиональными судьями.
Ранее Федерация фигурного катания России (ФФККР) объявила, что в сезоне-2022/2023 будут проведены соревнования в новых форматах.
- 19 сентября 2022
-
12:16
-
12:10
-
12:09
-
11:56
-
11:47
-
11:41
-
11:31
-
11:29
-
11:22
-
11:22
-
11:13
-
11:08
-
11:06
-
11:04
-
11:00
-
10:56
-
10:56
-
10:51
-
10:44
-
10:40
-
10:14
-
09:30
-
08:28
-
08:00
- 18 сентября 2022
-
23:05
-
22:27
-
20:00
-
18:49
-
17:28
-
16:41
-
14:40
-
14:08
-
00:36
- 17 сентября 2022
-
21:53
-
21:25