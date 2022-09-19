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Объявлен призовой фонд Гран-при России по фигурному катанию, ЧР и новых турниров

Объявлен призовой фонд Гран-при России по фигурному катанию, ЧР и новых турниров
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Федерация фигурного катания России обнародовала сумму призовых, которые получат российские фигуристы за успешные выступления на внутренних турнирах в сезоне-2022/2023.

Этапы Гран-при России
• Первое место: 500 тыс. рублей (взрослые), 200 тыс. рублей (юниоры).
• Второе место: 300 тыс. рублей, 100 тыс. рублей.
• Третье место: 200 тыс. рублей, 50 тыс. рублей.

Финал Гран-при России
• Первое место: 1 млн рублей (взрослые), 300 тыс. рублей (юниоры).
• Второе место: 750 тыс. рублей, 200 тыс. рублей.
• Третье место: 500 тыс. рублей, 100 тыс. рублей.

Чемпионат и первенство России
• Первое место: 2,5 млн рублей (взрослые), 500 тыс. рублей (юниоры).
• Второе место: 1,5 млн рублей, 300 тыс. рублей.
• Третье место: 1 млн рублей, 200 тыс. рублей.

Общий призовой фонд чемпионата России по прыжкам – 10 млн рублей, Кубка Первого канала – 20 млн рублей, открытого турнира по шоу-программам – 10 млн, передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина со встречи ФФККР с журналистами.

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