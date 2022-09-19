На шоу-турнире фигуристов не будет деления на категории, смогут выступить профессионалы

Федерация фигурного катания объявила предварительные правила открытого турнира по шоу-программам, который запланирован на 18–19 марта 2023 года.
Будет разыгран один приз: друг с другом посоревнуются женщины, мужчины, спортивные пары и танцевальные дуэты. Федерация имеет право пригласить абсолютно любого спортсмена: действующего или бывшего, юниора или взрослого, любителя или профессионала.
Обязательное условие – создание яркого премьерного шоу-номера, ранее не презентованного на публике. Участники и результаты будут определяться в том числе народным голосованием, сообщает корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
До этого Федерация фигурного катания России обнародовала сумму призовых, которые получат российские фигуристы за успешные выступления на внутренних турнирах в сезоне-2022/2023.
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