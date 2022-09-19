В ФФККР высказались о предстоящих выступлениях российских фигуристов в сезоне-2022/2023

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, что думает о выступлениях россиян в сезоне-2022/2023. Ранее был объявлен призовой фонд Гран-при России, чемпионата России и новых турниров.
«Мы стараемся сделать так, чтобы наши фигуристы выступали на соревнованиях, имели какие-то мотивационные поводы для дальнейшего развития своего. Мы пытаемся создать мотивацию и конкуренцию у наших юных спортсменов, потому что члены основной сборной, которые вас больше всего интересуют, — это одна часть, а есть ещё юниорские сборные — это наше будущее, которые мы ожидаем на следующих Олимпийских играх. Безусловно, мы не можем не учитывать, что и для них нужно создавать мотивационные вещи.
Есть некоторые формализованные вещи, которые мы не можем сами преодолеть. В календаре нашего Министерства спорта существуют определённые названия, которые мы сами поменять не можем. Хотя мы предлагаем некоторые турниры назвать по-другому, мы их и назвали — это Гран-при России. Увеличили количество этапов до шести. Это, конечно, не аналог и не подобие Гран-при ISU, но у нас достаточно квалифицированные спортсмены, чтобы на каждом этапе было интересно их смотреть. К этапам Гран-при России мы привязали ещё всероссийские соревнования среди юниоров, которые будут проходить прямо перед этими турнирами.
С Первым каналом решили сделать так называемые «русские сезоны» в увеличенном формате», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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