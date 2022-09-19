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Российские турниры по фигурному катанию будут показывать в онлайн-кинотеатрах

Российские турниры по фигурному катанию будут показывать в онлайн-кинотеатрах
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Федерация фигурного катания России планирует проводить трансляции всех турниров сезона в полном объёме. Также планируется показ дополнительного контента – тренировок и интервью.

Трансляции будут доступны на цифровых ресурсах Первого канала (сайт и мобильное приложение) и в онлайн-кинотеатрах. Болельщики, проживающие за пределами СНГ, смогут смотреть турниры на YouTube-канале «Фигурное катание».

Избранные трансляции будут доступны в телевизионном эфире Первого канала, вся актуальная информация – в телеграм-канале «Фигурное катание на Первом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина со встречи ФФККР с журналистами.

Ранее Федерация фигурного катания объявила предварительные правила открытого турнира по шоу-программам, который запланирован на 18–19 марта 2023 года.

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