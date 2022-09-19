В ФФККР раскрыли подробности предстоящего турнира по шоу-программам

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган поделился мыслями о турнире по шоу-программам.



«Ещё один турнир — так называемый открытый турнир по шоу-программам. Если ЧР по прыжкам, так же как Кубок Первого канала, оценивается в соответствии с правилами фигурного катания, теми, которые существуют, то открытый турнир по шоу-программам будет оцениваться несколько по-другому.



Мы все говорим о показательных выступлениях. Показательные выступления — это интересная вещь, но она должна быть не просто когда спортсмен вышел и отбыл в соответствии со своей обязанностью выступить на показательных со своим номером. Номер должен быть интересным, завлекать зрителя так, чтобы на этот прокат можно было с удовольствием потратить время», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.