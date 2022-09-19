Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

В ФФККР раскрыли подробности предстоящего турнира по шоу-программам

В ФФККР раскрыли подробности предстоящего турнира по шоу-программам
Комментарии

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган поделился мыслями о турнире по шоу-программам.

«Ещё один турнир — так называемый открытый турнир по шоу-программам. Если ЧР по прыжкам, так же как Кубок Первого канала, оценивается в соответствии с правилами фигурного катания, теми, которые существуют, то открытый турнир по шоу-программам будет оцениваться несколько по-другому.

Мы все говорим о показательных выступлениях. Показательные выступления — это интересная вещь, но она должна быть не просто когда спортсмен вышел и отбыл в соответствии со своей обязанностью выступить на показательных со своим номером. Номер должен быть интересным, завлекать зрителя так, чтобы на этот прокат можно было с удовольствием потратить время», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022