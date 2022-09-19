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Гендиректор ФФККР: на сезон-2022/2023 не выделено ни копейки бюджетных денег

Гендиректор ФФККР: на сезон-2022/2023 не выделено ни копейки бюджетных денег
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил об отсутствии бюджетного финансирования на сезон-2022/2023.

«Призовой фонд будет на каждом турнире, как среди взрослых, так и среди юниоров. Отдельно хотел бы поблагодарить наших партнёров. Здесь нет ни копейки бюджетных денег. Это деньги, которые выделяются нашими партнёрами специально для этого сезона, чтобы мы держали высокий интерес к нашему виду спорта. Это прежде всего «Ростелеком», платёжная система «МИР», «Лига Ставок» и «Тинькофф Банк». И, естественно, это Первый канал», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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