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В ФФККР рассказали о прыжковом турнире в сезоне-2022/2023

В ФФККР рассказали о прыжковом турнире в сезоне-2022/2023
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, каким будет прыжковый турнир с участием российских фигуристов в сезоне-2022/2023.

«Хотел бы вернуться к прыжковому турниру. Там будут участвовать не только одиночники — также спортсмены из парного катания, которые будут выполнять свои парные элементы, такие как подкрутки, выбросы, а также параллельные прыжки. Это будет полноценный турнир, думаю, он будет интересен с той точки зрения, что у нас сейчас много спортсменов, которые могут выполнить сложные, уникальные элементы», — передаёт слова Александра Когана корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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