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Александр Коган рассказал о призовых турнира по шоу-программам

Александр Коган рассказал о призовых турнира по шоу-программам
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о турнире по шоу-программам.

«Почему открытые соревнования? Предполагаем, что участвовать может любой. Профессионал, бывший спортсмен, действующий. Призовой фонд — 10 миллионов рублей. Независимо от того, пара это, танцы или любой одиночник.

Этот турнир будут оценивать зрители — и те, которые находятся во дворце спорта, и те, кто будет смотреть по телевизору. Это будет зрительское голосование, ничем иным судейство ограничиваться не будет. Мы зададим временные рамки показательных номеров. Единственное условие — чтобы эта программа, этот номер ещё не демонстрировался на публике. Надеемся на участие спортсменов из других стран», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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