В руководстве Первого канала высказались о трансляциях турниров по фигурному катанию

Руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова раскрыла подробности трансляций турниров по фигурному катанию.

«В прошлом году 50 процентов просмотров было из-за рубежа, именно из дальнего зарубежья — Европы, США, Канады. Нам есть что показать, почему бы не показать то, что у нас есть, всем, кто хочет? Что касается телеэфира — естественно, это будет выборочно, где-то в прямом, где-то в записи. Безусловно, в начале сезона будем показывать девочек, как всегда это делали, — они генерируют больше аудитории», — передаёт слова Черносвитовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.



Болельщики, проживающие за пределами СНГ, смогут смотреть турниры на YouTube-канале «Фигурное катание».