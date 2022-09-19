Гендиректор ФФККР ответил на критику со стороны Ирины Родниной

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган ответил на критику со стороны трёхкратной олимпийской чемпионки, депутата Госдумы РФ Ирины Родниной. Ранее Роднина критиковала работу федерации.

«Работа федерации была провалена? Нет, я так не считаю. На самом деле многие обращаются к медийным личностям, а медийная личность может и не в курсе быть. Ирина Константиновна сказала, что мы и семинары не проводим, но мы проводим по 12 семинаров в год по всей стране. Она о чём-то не в курсе, так бывает часто. Кто-то ответит не так, и тут же это тиражируется. Я не считаю, что здесь Ирина Константиновна жёстко высказалась.

Вы считаете, мы должны были отвечать на эти претензии? Это смешно. Давайте зададим вопрос спортсменам и тренерам, для кого мы это делаем. Давайте зададим вопрос в региональные федерации, и всё станет ясно», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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