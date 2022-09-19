В ФФККР рассказали о сотрудничестве с Первым каналом
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал сотрудничество с Первым каналом.
«Трансляции Первого канала и в эфире, и в соцсетях помогают привлечению детей к фигурному катанию по всей стране. Для нас это одна из главных задач — увеличить число занимающихся фигурным катанием. Не забудьте, что в каждом регионе, где мы проводим соревнования, на следующий сезон сразу больше приток, и, естественно, у нас сейчас много спортсменов из регионов. Поэтому этот процесс мы выстраиваем специально. Эту идею мы продвинули ещё восемь лет назад — чтобы проводить соревнования в разных городах. И вот теперь она приносит свои плоды», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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