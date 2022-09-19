Лайшев оценил призовые на ЧР по фигурному катанию. Чемпионы получат по 2,5 млн рублей

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о размерах призовых на чемпионате России по фигурному катанию. Как следует из официальных буклетов ФФККР, чемпионы 2023 года получат по 2,5 млн рублей.

«Правильно, надо стимулировать наших девчонок. Почему такая разница по сравнению с другими видами спорта? Фигурное катание очень популярно сейчас, финансируется телевидением. Большой спрос у зрителей, у любителей спорта и фигурного катания. Тут ничего удивительного нет, всё абсолютно понятно», – сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Общий призовой фонд командного турнира на Кубке Первого канала составит 20 млн рублей, чемпионата России по прыжкам 2023 года и открытого турнира по шоу-программам — по 10 млн рублей.