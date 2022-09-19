Российских фигуристов пригласили выступить на шоу в Монголии

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, что российские фигуристы могут выступить на шоу в Монголии.
«Есть предложение с монгольской стороны. Мы будем встречаться с представителями федерации монгольской стороны, чтобы изучить условия. Это состоится в начале октября.
Обсуждение условий и возможностей? Вы же понимаете, что проведение нельзя сразу переложить на площадку неизвестно где. Красиво, может быть, но холодно, это же показательные выступления. Должны сначала ознакомиться с условиями, которые там есть, посмотреть, выставить какие-то условия по качеству льда, проживания, и тогда можем говорить более конкретно. Такая работа ведётся», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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